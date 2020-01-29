https://static.news.ru/photo/b1e15904-42a4-11ea-bfa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto via imago-images.de/Global Look Press

Минздрав Объединённых Арабских Эмиратов подтвердил информацию о госпитализации четырёх граждан Китая из одной семьи, у которых была диагностирована инфекция, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает ТАСС. Заболевшие находятся в стабильном состоянии. По данным местных СМИ, китайская семья прибыла в ОАЭ из Уханя 16 января.

К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.

Как передавал NEWS.ru, официальная версия возникновения коронавируса вызвала сомнения у генетиков. Греческие учёные не нашли доказательств того, что 2019-nCoV возник в результате рекомбинации генов с другим вирусом.