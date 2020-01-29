Минздрав Объединённых Арабских Эмиратов подтвердил информацию о госпитализации четырёх граждан Китая из одной семьи, у которых была диагностирована инфекция, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV.
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К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.
Как передавал NEWS.ru, официальная версия возникновения коронавируса вызвала сомнения у генетиков. Греческие учёные не нашли доказательств того, что 2019-nCoV возник в результате рекомбинации генов с другим вирусом.
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