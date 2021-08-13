Группа афганских военных сбежала от талибов через границу с Узбекистаном

Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Об этом сообщается в заявлении МИД Узбекистана.

Четырнадцатого августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трёх раненых, — отмечается в сообщении.

Помощь раненым была оказана, афганских военных накормили и временно разместили. Узбекистан начал переговоры с властями Афганистана по возвращению его граждан на родину.

Также МИД республики указал, что скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана замечено на афганской части моста «Термез-Хайротон».

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за сложившуюся в Афганистане ситуацию. Он отметил, что талибы теперь не боятся или не уважают США. И будет позором, когда они поднимут свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности Байдена, считает Трамп.