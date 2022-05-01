Два китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Су-30 Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики / Фото Shao Jing/Xinhua/Global Look Press

Два китайских истребителя Су-30 вошли в небо Тайваня, об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на местное Министерство национальной обороны. Самолёты были замечены к северо-востоку от архипелага Дунша.

Истребители оказались в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в субботу, 30 апреля. Вторжения произошли утром в 08:53 и днем в 13:23 на высоте 9,8 тысячи метров. Воздушные суда заметили к северо-востоку от архипелага Дунша, — передаёт издание.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь сообщил, что страна сделает всё возможное, чтобы предотвратить внешнее вмешательство в дела Тайваня и попытки устроить его «независимость».

Позднее стало известно, что авиация и флот армии КНР проведут учения в районе Тайваня и в Восточно-Китайском море. Причиной этому послужили неоднократные «ошибочные сигналы» США по вопросу острова.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 100 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от материкового Китая в 1949 году в ходе гражданской войны. Пекин считает остров частью территории КНР и не признаёт его независимость.