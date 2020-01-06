https://static.news.ru/photo/b520471e-3116-11ea-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Японии распорядились сделать досмотр крупногабаритного багажа пассажиров частных самолётов и бизнесджетов обязательным после побега из Токио бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, находившегося под домашним арестом.

Распоряжение коснётся четырёх аэропортов Страны восходящего солнца, обслуживающих рейсы частных бортов: Ханэда и Нарита в Токио, Тюбу в центральной Японии и Кансай на юго-западе страны, откуда и удалось бежать Гону. На борт самолёта он попал в большом ящике для музыкальных инструментов, передаёт Kyodo.

Как писал NEWS.ru ранее, побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники, в чехле от музыкального инструмента. Рассказавшее о схеме побега издание Wall Street Journal отвело одну из главных ролей в операции жене Гона. Женщина после прибытия мужа из Турции в Ливан назвала данное событие «лучшим подарком в жизни».