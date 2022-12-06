До брака ни-ни: в Индонезии неженатым, включая иностранцев, запретили секс Индонезийцы проводят демонстрации против новых поправок в УК и подозревают власти в возвращении к режиму Сухарто — «индонезийского Сталина»

Фото: Sigit Prasetya/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индонезии секс между людьми, не состоящими в официальном браке, и вообще любое совместное проживание людей без соответствующего оформления с 6 декабря объявляется уголовным преступлением. Причем касается это не только местных жителей, но и иностранных пар, не оформивших свои отношения до прилета.

Государственно-половые реформы

Закон, противоречащий «основному инстинкту», вступил в действие 6 декабря, причем принят он был со второй попытки и после многолетних дебатов. Внесший его министр внутренних дел Йасонна Лаоли мотивировал поправки в законодательство тем, что его прежние формулировки перекочевали туда из «проклятого колониального прошлого». Индонезия до конца Второй мировой войны была владением Нидерландов — страны, которая ныне славится самым свободным в мире отношением к сексу, а также к наркотикам.

Споры, иногда переходившие в уличные беспорядки, из-за вопроса, позволительно ли взрослым людям заниматься сексом, не спрашивая на это разрешения властей, в Индонезии бушуют уже несколько лет. Первая попытка парламента этой четвертой в мире по размеру населения страны принять закон, регулирующий половую жизнь граждан, провалилась в 2019 году.

Тогда законодатели побоялись народного восстания, которое объединило бы в одном порыве все политические силы, за исключением разве что исламских фундаменталистов (ислам исповедует большая часть индонезийцев, но мало кто поддерживает его радикальные течения). Отправить закон на доработку в первый раз законодателей вынудила и позиция президента Джоко Видодо, который позиционировал себя как реформатор и либерал. Однако в декабре 2022 года сторонники ограничений празднуют победу.

При этом у индонезийской «улицы» настроения совсем не праздничные. Жители Страны тысяч островов не собираются без боя сдавать свое право на половую жизнь без присмотра властей — право, которое до сих пор воспринималось там как нечто само собой разумеющееся. В Джакарте и других городах сразу после объявления спикера парламента Суфми Даско Ахмада о том, что поправки в Уголовный кодекс одобрены, начали собираться люди, возмущенные столь бесцеремонным вмешательством государства в их личную жизнь.

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В постели с государством

Далеко не все протестующие индонезийцы изменяют своим супругам или планируют это делать в будущем. Жителей страны возмущает сам факт того, что государство «лезет им в постель». При этом по иронии судьбы глава МВД Йасонна Лаоли, инициировавший поправки в УК, также занимает пост уполномоченного по правам человека. По его словам, запрет на внебрачный секс послужит укреплению института семьи в частности и «деколонизации» Уголовного кодекса в целом.

Мы приняли историческое решение избавиться от пережитков голландского колониального законодательства. При этом мы учли, насколько возможно, все отклики на предлагавшийся проект поправок в Уголовный кодекс, — объявил Лаоли после голосования в парламенте.

Очевидно, что понимание прав человека чиновниками в Индонезии диаметрально отличается от их понимания многими простыми гражданами. Для жителей страны, пережившей в 1966–1998 годах жестокий авторитарный режим «Большого генерала» Сухарто (его иногда называют индонезийским Сталиным), любое отступление от демократических свобод, возвращенных обществу после ухода диктатора от власти, вызывает болевую реакцию. При Сталине и несколько десятилетий после его смерти в СССР несемейную пару не поселили бы ни в одну гостиницу. Теперь такое же правило вступает в силу в Индонезии (имейте в виду те, кто собирается провести отпуск на Бали с подругой/другом).

Правозащитники подчеркивают, что если сегодня дать государству отобрать даже маленький кусочек гражданских прав и свобод, то завтра власти покусятся и на другие. Правозащитники опасаются «ползучей ресухартизации», даже если она носит сегодня не политическую, а религиозную окраску. Они видят в пошаговой исламизации законов страны угрозу ее конституции, в которой декларируется светский характер государства.

Сегодня мы сделали шаг назад. Вместо постепенной отмены репрессивных законов принятые поправки показали справедливость опасений, что наша демократия идет к закату, — прокомментировал свершившийся факт глава национального отделения организации «Международная Амнистия» Усман Хамид.

Недовольные новой редакцией УК индонезийцы, которые устроили демонстрации протеста, рассыпали вокруг себя желтые цветочные лепестки, как это делают здесь на похоронах. Этим они показывали, что присутствуют на прощании с демократией. Манифестанты объявили, что будут продолжать акции протеста в надежде убедить президента наложить вето на поправки. Надежды эти весьма призрачны — 61-летний Джоко Видодо уже заявил, что подпишет противоречивый закон. К тому же назвать нынешние протесты массовыми было бы преувеличением: во вторник митинг в Джакарте собрал лишь несколько сотен участников — это намного меньше, чем когда поправки в УК были анонсированы в 2019 году.

Правозащитники предвидят, что главными объектами уголовного преследования теперь станут в первую очередь однополые пары, которые по определению живут в незарегистрированных отношениях (однополые браки в Индонезии всегда были и остаются вне закона). Но и граждане традиционной ориентации с сегодняшнего дня начинают ощущать себя неуютно. Даже если ничего предосудительного они не совершают, поправки в УК создали презумпцию виновности — ведь теперь любой парочке, застуканной в двусмысленной ситуации, придется доказывать наличие у них «штампа в паспорте» — что унизительно само по себе.

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Соседи проследят

Другими «сексуальными» статьями, подвергшимися ужесточению в новой редакции УК, стали статьи о незаконных абортах. Под шумок в УК были введены новые статьи, к сексу касательства не имеющие, но криминализирующие критику президента и других высших чиновников. Поскольку поправки приняты одним пакетом, это придает их авторам больше уверенности в том, что Джоко Видодо, которому предстоят перевыборы в 2024 году, закон подпишет.

Принятый в Индонезии во вторник закон удивил и напугал не только правозащитников, он вызвал вопросы у всех знающих эту страну экспертов, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Другов.

Это очень двусмысленное «реформаторство», потому что оно идет вразрез с политикой властей Индонезии по «десухартизации» политической и общественной жизни. Новый УК, как бы его ни пытались представить шагом на пути деколонизации, без сомнения, более репрессивный, чем остался в наследство от Нидерландов. При этом было бы неточным утверждать, что криминализация внебрачного секса — это уступка исламским ортодоксам. Ведь в Индонезии не существует какой-то одной государственной религии, как не допускается и атеизм: все граждане без исключения обязаны приписывать себя к любой из существующих религий. Другое дело, что все традиционные религии не поощряют внебрачные связи, поэтому с этой стороны оппозиции новому закону не будет, поскольку на религиозную свободу совести он не покушается, — объяснил востоковед.

Хотя глава индонезийского МВД успокаивает сограждан также и тем, что никакой специальной «полиции нравов» (наподобие той, что официально существует в теократическом государстве Иран) его ведомство учреждать не намерено, индонезийцев не сильно обнадеживает, что государственная слежка за незаконно находящимися в постели гражданами может не понадобиться.

Причина в том, что обвинения по фактам внебрачного секса отнесены в новом УК к делам частного обвинения. Это значит, что в роли блюстителей морали с энтузиазмом начнут выступать разного рода «добровольные помощники». Опять же генетическая память общества, пережившего 22-летнее правление Сухарто, напоминает, что доносчиками могут стать кто угодно — соседи, сослуживцы, законные супруги, просто ревнивые знакомые и даже местные Павлики Морозовы. Считается, что доносительство — второй основной инстинкт у человека, после полового, и словечко из словаря советского КГБ «сексот» (секретный сотрудник) в индонезийских реалиях внезапно наполняется совсем новым смыслом...

Чтобы индонезийцы привыкли к сексу в новых условиях, законодатели предусмотрели трехлетний переходный период. До 2025 года «секс без причины» тоже будет считаться незаконным, но пойманным с поличным пока будут только выноситься устные предупреждения.