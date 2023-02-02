Брата экс-президента Казахстана Назарбаева лишили участков на 300 тысяч га

Фото: kaztag.info

Болат Назарбаев

Власти Казахстана отобрали у Болата Назарбаева — брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева — почти 300 тысяч га земельнх участков, присвоенных незаконно, и вернули их государству, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. На текущий момент у него отобрали 239 тысяч га в Мангистауской области и 60 тыс га в Жамбылской области.

Ранее у Болата Назарбаева было выявлено 59 земельных участков площадью 244 га. Депутат казахстанского парламента Ерлан Саиров позже заявил, что брат экс-президента республики владеет землей стоимостью в сотни миллионов долларов, когда простые граждане не могут позволить себе участок и в 10 соток.

Конституционный суд Казахстана ранее принял постановление о том, чтобы признать закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» утратившим свою силу. Этот закон провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ряд пожизненных гарантий и привилегий. Лишение статуса предусматривалось поправками в конституцию страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.

До этого суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам тюремного заключения по делу о хищениях. Отмечается, что свой срок он будет отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, осужденный будет лишен специального звания генерал-майора органов нацбезопасности, а также ряда других государственных наград.