https://static.news.ru/photo/69125f58-e9b6-11e9-b6c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Global Look Press

Полиция Гонконга задержала 77 человек за нарушение запрета на ношение масок во время публичных мероприятий и протестных акций.

Запрет был введён властями в рамках борьбы с массовыми антиправительственными выступлениями. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до одного года и штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов ($3,2 тысячи).

В ходе очередной протестной акции, прошедшей в Гонконге 4 октября, демонстранты разгромили более 200 магазинов. Полиции для разгона митингующих пришлось применить более 350 зарядов со слезоточивым газом, передаёт Reuters .

Ранее News.ru писал, что в начале октября полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против протестующих. В результате получил ранение один человек, напавший на стражей порядка с дубинкой.