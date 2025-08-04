Более 50 человек стали жертвами крушения судна в Йемене

Более 50 человек стали жертвами крушения судна в Йемене Reuters: 54 человека погибли при крушении судна с мигрантами в Йемене

Крушение судна с мигрантами у берегов Йемена привело к гибели 54 человек, передает агентство Reuters. Журналисты уточняют, что десятки пропали без вести.

По меньшей мере 54 мигранта погибли, после того как в воскресенье у берегов Йемена из-за плохой погоды затонуло судно, — сказано в материале.

Трагедия произошла у берегов провинции Абьян на юге Йемена. Указывается, что судно перевозило около 150 мигрантов из Африки. Изначально в СМИ появилась информация, что погибших около 20.

Ранее в Самарской области из-за потопления прогулочного катера пострадали шесть человек. ЧП произошло во время сильного урагана. В Сети появились кадры, как несколько человек стоят на корпусе почти полностью затонувшего судна, отчаянно маша руками.

Кроме того, в Сети появилось видео с места трагедии в бухте Халонг, где пассажирское судно Wonder Sea опрокинулось на бок, в результате крушения погибли 34 человека. Кадры, набравшие популярность в соцсетях, запечатлели момент, когда прогулочный катер с пассажирами на борту резко накренился и перевернулся рядом с акваторией Южно-Китайского моря.