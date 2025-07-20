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20 июля 2025 в 01:32

Опубликованы кадры крушения туристического судна в Южно-Китайском море

В Сети появились кадры крушения судна Wonder Sea во вьетнамской бухте Халонг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В сети появилось видео с места трагедии в бухте Халонг, где пассажирское судно Wonder Sea опрокинулось на бок. По предварительным данным, в результате крушения погибли 34 человека.

Кадры, набравшие популярность в соцсетях, запечатлели момент, когда прогулочный катер с пассажирами на борту резко накренился и перевернулся в водах бухты Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря.

По информации властей, на борту находились 53 человека: 48 туристов и пять членов экипажа. Спасательные работы велись в экстренном режиме, однако спасти всех не удалось. Причины инцидента пока устанавливаются следственными органами и местными властями. Власти Вьетнама обещают предоставить детальную информацию по мере ее поступления.

Ранее сообщалось, что на борту перевернувшегося в заливе Халонг Южно-Китайского моря на севере Вьетнама туристического судна, согласно предварительной информации, российских граждан не было. Как заявили представители Ассоциации туроператоров России, такие данные были получены от крупнейших туроператоров.

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