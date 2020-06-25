Более 2 млн наркозависимых зафиксировано в Китае в 2019 году

В Китае зафиксировано 2 млн 148 тысяч наркозависимых, по данным за 2019 год.
Однако в целом по стране число наркозависимых сокращается. По данным за 2019 год, количество наркозависимых китайцев составляет 0,16% от всего населения КНР,
Статистика показывает, что число наркозависимых в стране уменьшается уже второй год подряд. В 2019 году количество наркоманов сократилось более чем на 10%.
Отмечается, что 51% (1 млн 95 тысяч человек) наркоманов — старше 35 лет, около 48% (1 млн 45 тысяч человек) — в возрасте от 18 до 35 лет, остальные младше 18 лет (7151 человек).
На портале Regnum
Ранее NEWS.ru писал, что власти Малайзии собираются отменить уголовное преследование за употребление и хранение наркотических веществ в небольших объёмах для личного пользования.
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