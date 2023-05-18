Байден в Японии не извинится за Хиросиму: почему это никого не возмущает Ждут ли японцы от президента США исторических извинений и кто из мировых лидеров в последние десятилетия просил прощения за грехи своей страны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент США Джо Байден не будет извиняться перед японцами за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом накануне визита Байдена на саммит G7 заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. На встрече лидеров стран «семерки», которая пройдет с 19 по 21 мая в Японии, обсудят сохранение санкций против России и поддержку Украины. В каких церемониях намерен принять участие Байден, ждут ли японцы от него исторических извинений и кто из мировых лидеров в последние десятилетия просил прощения за грехи своей страны — в материале NEWS.ru.

Что Байден будет делать в Хиросиме

«Нет», — так ответил Салливан на вопрос журналистов о том, намерен ли Джо Байден приносить извинения японскому премьер-министру Фумио Кисиде за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

Байден вместе с другими лидерами «семерки» в пятницу, 19 мая, примет участие в возложении венков в Мемориальном парке Мира в Хиросиме, однако «не будет делать заявления», отметил Салливан. С точки зрения американского президента, посещение мемориала — это не вопрос двусторонних отношений США и Японии, а церемония в рамках саммита, уточнил Салливан.

«Как один из лидеров G7 он отдаст дань уважения истории и лично японскому премьеру», — пояснил чиновник Белого дома. Он напомнил, что Фумио Кисида является уроженцем Хиросимы.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден и Фумио Кисида

Ждут ли японцы извинений от Байдена

По словам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, японцы не ожидают от американцев извинений за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. «Для меня было неожиданным, что Белый дом в принципе сделал официальное заявление о том, что Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы. Потому что с японской стороны уже давно нет никаких требований на этот счет», — отметил Валерий Кистанов в беседе с NEWS.ru.

Японист напомнил, что Южная Корея и Китай постоянно требуют извинений от Японии за ее агрессивную политику и бедствия, которые принесла оккупация Китая и Корейского полуострова. А в самой Японии тема извинений давно не стоит остро. «Она, собственно, никогда не стояла. Официальный Токио никогда не требовал от Соединенных Штатов официальных извинений за атомную бомбардировку», — пояснил эксперт.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что США выступают главным и фактически единственным военно-политическим союзником Японии — «страны, которую они своей бомбардировкой разнесли в пух и прах, хотя никакой военной нужды в этом не было». «Поэтому в Японии стараются не выпячивать тот факт, что именно Соединенные Штаты нанесли ядерный удар, что именно Америка принесла все эти ужасы», — уточнил Валерий Кистанов.

А вот увязывать это с тем, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, несмотря на всю их чудовищность, якобы спасли Японию от вторжения советских войск, нет никаких оснований.

Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Последствия бомбардировки Хиросимы

«У Сталина была идея высадиться на Хоккайдо и оккупировать его. Но еще задолго до всего этого была достигнута договоренность между тогдашним руководством Советского Союза и Соединенных Штатов, что этого не будет. Что Советский Союз ограничится тем, что получит обратно южный Сахалин и Южные Курилы», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Кто из президентов США посещал Хиросиму до Байдена

Другое дело, что официальный Токио долгое время ставил вопрос о том, чтобы действующий американский президент посетил Хиросиму и «посмотрел своими глазами на ужасы, связанные с атомной бомбардировкой». Этот вопрос был снят в 2016 году, когда президент Барак Обама посетил мемориал в Хиросиме на полях саммита G7 26–27 мая 2016 года.

«Этого долго не было, Обама был первым. Теперь второй президент США посещает Хиросиму. Вот поэтому американцы как бы упреждающе говорят, что не будут извиняться», — предположил Валерий Кистанов.

Американцы забыли про атомные бомбардировки Японии?

К визиту Обамы в Хиросиму телеканал CBS News провел среди американцев опрос об отношении к событиям августа 1945-го. В результате 44% американцев оказались против бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а 43% поддержали их.

«Как американцы относятся к тем событиям? Американцы считают, что сыграли главную роль в победе во Второй мировой войне. А что до атомных бомбардировок, то бомбы были применены перед началом штурма Японских островов как устрашающий фактор. В США считают, что они свою роль сыграли — после этого японцы сразу капитулировали», — рассказал NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

По словам эксперта, американцы «не считают бомбардировки Хиросимы и Нагасаки преступлением и потребности извиняться за них в американском обществе нет».

Фото: shutterstock.com Вид на Уолл-стрит, Нью-Йорк

Могут ли США извиниться перед жертвами

По мнению Валерия Кистанова, извинений от президента США могли ждать не официальные японские власти, а выжившие жертвы бомбардировок.

«В Японии до сих пор живы жертвы атомной бомбардировки — „хибакуся“ по-японски их называют, которые перенесли радиацию. И до сих пор страдают и умирают от последствий радиации. Список погибших постоянно пополняется. Наверное, в душе они надеялись, что однажды Соединенные Штаты извинятся за это», — отметил глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Однако Обама в свое время так и не извинился, хотя и произнес у мемориала в Хиросиме «зажигательную антиядерную речь».

Сколько человек погибло от атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

6 и 9 августа 1945 года США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк».

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

Как немцы извинялись за Вторую мировую войну

Одним из самых известных извинений в мировой истории стало «коленопреклонение в Варшаве»: 7 декабря 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт, возлагая венок к памятнику участникам восстания в варшавском гетто 1943 года, внезапно опустился на колени. 30 секунд фоторепортеры делали исторические кадры. Как потом вспоминал Брандт, его порыв был спонтанным. Для членов немецкой делегации и польских коллег все также оказалось неожиданностью.

Об исторической вине Германии за развязывание Второй мировой войны, холокост и другие преступления нацистов повторяет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Еще в качестве министра иностранных дел 7 мая 2015 года он посетил Волгоград вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым, где извинился за страдания города-героя во время войны.

«Я преклоняюсь перед этими жертвами, я преклоняюсь в трауре. Я прошу прощения от имени Германии за те неизмеримые страдания, которые немцы принесли сюда, — здесь, в этом городе и во всей России, во всех тех частях бывшего СССР, которые сегодня относятся к Украине и Белоруссии, и во всей Европе», — заявил Штайнмайер.

Фото: dpa/Global Look Press «Коленопреклонение в Варшаве»

Спустя несколько дней на 70-летие Победы в Москву прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. «Мне было важно совместно с президентом Путиным почтить память погибших. Я возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата и тем самым хочу сказать российскому народу, что я как федеральный канцлер Германии склоняюсь перед миллионами жертв, которые повлекла за собой развязанная национал-социалистической Германией война. Мы постоянно будем отдавать себе отчет в том, что на долю народов тогдашнего Советского Союза и солдат Красной армии пришлась большая часть жертв в этой войне», — сказала Меркель 10 мая 2015 года.

Борис Ельцин извинился за Катынь

В 1992 году президент России Борис Ельцин распорядился рассекретить главные документы по катынскому делу — о массовом расстреле весной 1940 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б) пленных польских офицеров в лесу у деревни Катынь в Смоленской области.

Как следовало из советских архивов, всего органами НКВД тогда были убиты около 22 тысяч поляков — военнопленных и заключенных тюрем.

25 августа 1993 года во время визита в Польшу Борис Ельцин возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве, произнеся: «Простите нас». В апреле 2010 года президент России Владимир Путин посетил мемориал в Катыни на 70-ю годовщину трагедии. Годом ранее на посту премьер-министра Путин написал статью для польской Gazeta Wyborcza. Он отметил, что россиянам «понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью», призвав Москву и Варшаву «вместе хранить память о жертвах этого преступления».

Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев /ИТАР-ТАСС Борис Ельцин во время возложения венка к памятнику жертвам Катыни на кладбище Повонзки

Нидерланды, Франция и другие извинялись за работорговлю

Премьер Великобритании Тони Блэр стал первым европейским лидером, который от имени своей страны извинился за работорговлю. В 2007 году политик-лейборист заявил, что «глубоко сожалеет» о том, что Британская империя поднялась за счет рабского колониального труда, который принес неимоверные страдания миллионам африканцев. В 2001 году Национальное собрание Франции приняло закон, который признал рабство преступлением против человечества. Однако до сих пор французские политики спорят, можно ли считать это извинением.

19 декабря 2022 года премьер Нидерландов Марк Рютте принес официальные извинения за историческую роль своей страны в рабстве. «Я хочу принести извинения от лица государства Нидерланды», — заявил политик, выступая в Национальном архиве в Гааге. Он также признал, что пересмотрел свои взгляды: «Я считал, что роль Нидерландов в истории рабства — вопрос прошлого, которое нужно оставить позади, но я ошибался».

Представители Африки также извинялись за то, что их предки продавали европейцам своих соплеменников. В 1999 году президент Бенина Матьё Кереку упал на колени в церкви в Балтиморе и попросил прощения за «позорную и отвратительную роль» в содействии работорговле.

Повинились и некоторые страны Латинской Америки. «Я прошу у вас прощения за то, что мы сделали с чернокожими людьми», — заявил в 2005 году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Сенегал. При этом он уточнил, что лично «не несет ответственности за то, что произошло в XVI, XVII и XVIII веках».

Папа римский извинился за всё

Рекордсменом по числу извинений считается папа римский Иоанн Павел II. Почти за 30 лет понтифик принес более 100 извинений за исторические прегрешения Римско-католической церкви и христиан в целом. В англоязычной «Википедии» (нарушает закон РФ, по данным РКН) есть целая страничка под названием «Список извинений Иоанна Павла II».

Фото: g49/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Иоанн Павел II

Он просил прощения за:

ошибки инквизиции и сожжение людей на кострах;

жестокость миссионеров по отношению к коренным народам Америки;

участие христиан в африканской работорговле;

антисемитизм Церкви и гонения на евреев со стороны христиан;

бездействие многих католиков во время холокоста;

недостаточно решительную борьбу Ватикана с фашизмом;

притеснение женщин.

Отдельно «польский папа» извинялся за «жестокую смерть» чешского реформатора Яна Гуса, за приговор Галилео Галилею и даже за взятие и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 году.

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