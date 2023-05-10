В Госдуме напомнили об истинной роли США во Второй мировой войне Депутат Госдумы Чепа рассказал о переписывании в США истории Второй мировой войны

Фото: Александр Соколенко/РИА Новости

Десантная баржа с американскими легкими танками МЗ «Стюарт», поставляемые по ленд-лизу

Соединенные Штаты сделали переписывание истории своей политикой, заявляя о собственной победе над фашизмом, подчеркнул в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. При этом он напомнил, что в течение значительного времени американский вклад в борьбу с нацизмом заключался в основном в военных поставках Советскому Союзу, и этот вклад нельзя отрицать.

Они осуществляли поставки, которые помогли одержать победу. Впрочем, поставляли не просто так, а за деньги, по ленд-лизу, потом СССР расплачивался. США всегда во главе ставят свои коммерческие интересы, так же, впрочем, как и в украинском конфликте, — уточнил депутат.

Парламентарий напомнил, что несколько дней назад в США вспоминали о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, однако при этом, выражая сожаление о случившемся, умолчали, что бомбардировки осуществляли именно Штаты.

Так и здесь они заявляют, что именно они победили фашизм. Это такая целенаправленная политика Штатов, — считает Чепа.

Депутат отметил, что молодое поколение американцев сегодня искренне убеждено в том, что их страна фактически единолично одержала победу над фашистской Германией. Более того, эта мысль успешно внедряется в сознание и граждан многих европейских государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в США выросло поколение, не знающее истории Второй мировой войны, оно не помнит, кто и с кем тогда воевал. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление о победе Америки в этой войне.