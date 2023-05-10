Сергей Попов

В Кремле ответили на заявление о победе США во Второй мировой войне Песков уличил американцев в незнании истории Второй мировой войны

10 мая 2023 в 13:00 Источник: ria.ru

Фото: Общественное достояние/wikipedia.org

Морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии