В США выросло поколение, не знающее истории Второй мировой войны, оно не помнит, кто и с кем тогда воевал, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя заявление о победе Америки и ее союзников в этой войне. По его словам, американцы, утратив память о тех событиях, скоро не смогут трезво оценивать настоящее и будущее, передает РИА Новости.
Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс, — сказал Песков.
По его словам, в отличие от США, в России всегда будет делаться все для того, чтобы подрастающее поколение знало историю Великой Отечественной войны, хранило память о ней и подвиге советского народа.
О том, что Вторая мировая война завершилась победой США и союзных сил над фашизмом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 9 мая. Это далеко не первый раз, когда США предпочитают не замечать роли СССР в победе во Второй мировой войне. В 2020-м году Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за указ об отмене празднования 9 мая Дня Победы. По его словам, украинский лидер совершил подлость по отношению к тем, кто погиб, освобождая мир от фашизма, и лишает свою страну будущего, переписывая ее историю.