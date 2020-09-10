Ярмарка современного искусства Cosmoscow: как это будет

С 11 по 13 сентября в Москве пройдёт 8-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Участие в ней примут 62 галереи и свыше 300 художников из разных уголков планеты. Часть работ в связи с пандемией коронавируса будет продемонстрирована только на сайте, при этом ознакомиться с ними в онлайн-режиме можно вплоть до 15 сентября. Стенды ярмарки разделят на несколько секций, среди которых Main (для тех, кто участвует в мероприятии ежегодно), Design (дизайн-галереи), Frame (шоурумы современного искусства), Editors (тиражные работы) и «Сделано в Москве». Кроме того, планируется провести традиционную Образовательную программу. Что ждёт посетителей ярмарки в Гостином Дворе уже завтра — в галерее NEWS.ru.