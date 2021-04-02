Современное искусство для всех: в Москве открылась ярмарка Art Russia Fair

Первая в мире выставка подо льдом открылась в заливе Нильмогуба Лоухского района, который находится за Полярным кругом. В качестве экспонатов в Белом море можно увидеть фотографии Виктора Лягушкина, различные скульптуры, а также картины маслом, автор которых — Денис Лотарев.

Чтобы попасть на подводную выставку, нужен акваланг и специальный сертификат, подтверждающий умение успешно погружаться под лёд. Этому можно обучиться за две недели. По словам организаторов, ожидается, что полюбоваться необычными работами...