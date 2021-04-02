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Современное искусство для всех: в Москве открылась ярмарка Art Russia Fair

20:03, 02 апреля 2021 17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году в Москве уже во второй раз проходит Ярмарка современного искусства Art Russia Fair. В числе участников как российские, так и зарубежные галереи и художники. Местом проведения выбрали Гостиный двор.

Программа ярмарки включает в себя различные перформансы, лекции и дискуссии на разные темы, например, «Роль частных фондов в продвижении карьеры художника», «Арт-рынок в период пандемии», «Покупка и продажа произведений искусства онлайн», «Что такое современное искусство и как его полюбить», «Коллекционирование для начинающих».

Фото необычных и завораживающих экспонатов ярмарки — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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