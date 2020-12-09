Покрас Лампас назвал условие, при котором готов расписать Красную площадь

Покрас Лампас готов расписать Красную площадь в Москве, однако, как он заявил в интервью NEWS.ru, есть несколько условий для этого.

Это большой вызов. Сделать это, чтобы просто попасть в новости, я не хочу. Если будет какая-то идея, которая сможет объединить всю Россию, то, возможно, для меня это будет главным вызовом. Такие объекты имеют колоссальную историю, в них заложены свои смыслы. Если это для людей, то мой ответ: да, готов, — сказал Лампас.