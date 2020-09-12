Покрас Лампас исписал самарскую набережную

В Самаре российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, приступил к росписи стены на спуске набережной Волги.
Как
Ожидается, что площадь его рисунка составит 360 кв. м.
Ранее Покрас Лампас восстановил работы, которые были испорчены вандалами. Неизвестные изрисовали фаллосами рисунки, созданные в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге. В работе художнику помогали десятки жителей города. Покрас Лампас отметил, что для людей это стало «мастер-классом по реставрации».
Артист также заявил, что планирует воссоздать испорченные рисунки на одном из зданий завода «Уралмаш», сообщал NEWS.ru.
В 2017 году художник расписал гигантской каллиграфией крышу дворца в Риме. На это у него ушло 550 литров жёлтой краски и два дня.
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