Покрас Лампас исписал самарскую набережную

https://static.news.ru/photo/800590d0-f4c9-11ea-9d09-fa163e074e61_660.jpg Арсений Пыженков (Покрас Лампас) Фото: samara_ground_2020_art/instagram.com

В Самаре российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, приступил к росписи стены на спуске набережной Волги.

Как сообщает 63.ru на своей странице в Instagram, известный каллиграфист рисует на подпорной стенке у Маяковского спуска в рамках участия в проекте Samara Ground 2020.

Ожидается, что площадь его рисунка составит 360 кв. м.

Ранее Покрас Лампас восстановил работы, которые были испорчены вандалами. Неизвестные изрисовали фаллосами рисунки, созданные в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге. В работе художнику помогали десятки жителей города. Покрас Лампас отметил, что для людей это стало «мастер-классом по реставрации».

Артист также заявил, что планирует воссоздать испорченные рисунки на одном из зданий завода «Уралмаш», сообщал NEWS.ru.

В 2017 году художник расписал гигантской каллиграфией крышу дворца в Риме. На это у него ушло 550 литров жёлтой краски и два дня.