Переводчица объяснила феномен творчества Джоан Роулинг

Феномен творчества писательницы Джоан Роулинг — в её глубоком понимании подростковой психологии, объяснила изданию «Слово и Дело» переводчица Александра Глебовская. Она рассказала, что Роулинг, являясь в первую очередь школьной учительницей, имела возможность наблюдать за тем, как растут дети, поэтому герои её «Гарри Поттера» абсолютно живые.

По словам Глебовской, писательница использует проверенные, часто используемые в литературе ходы и сочетает их. Она также оценила её новую книгу «Рождественский поросёнок».

Во-первых, книжка сделана очень хорошо ритмически. Во-вторых, прежде чем переводить книгу, нужно дать себе ответ на один вопрос: чей голос у тебя звучит на страницах? И заговорить тем же голосом. Вот и всё искусство перевода в двух словах. В данном случае это голос мальчика 8-10 лет. У него должна быть такая же речь по-русски, — рассказала переводчица.

Она добавила, что по текстам Джоан Роулинг можно учить английский язык, он у писательницы не очень сложный. Глебовская считает, что на российском рынке много как профессиональных переводов, так и халтуры. На качество влияют большое количество текстов и сильно различающиеся требования в издательствах.

Сама же профессия переводчика, по мнению Глебовской, исчезнет не скоро.

Вы знаете, я могу помыслить себе такой момент, когда электронный переводчик сможет решать стилистические задачи художественного перевода. Но мне кажется, что это появится после создания интеллекта, который способен мыслить. И второе, когда в Мировой сети появится вся совокупность человеческих знаний. У меня есть ощущение, что на пенсию я уйду раньше, — сказала она.

Книга Джоан Роулинг «Рождественский поросёнок» не связана со вселенной «Гарри Поттера». Она рассказывает о том, как семилетний Джек отправляется в страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросёнка по имени Пок. Evening Standard уже назвала «Поросёнка» лучшей книгой Роулинг со времён романа «Гарри Поттер и Узник Азкабана».