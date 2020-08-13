Художник Артём Лоскутов продаёт флаг Белоруссии, нарисованный дубинкой

https://static.news.ru/photo/88fbfb20-dd68-11ea-a38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артём Лоскутов/facebook.com

Российский художник Артём Лоскутов выставил на торги картину с изображением флага Белоруссии, созданный при помощи милицейской дубинки. Работа получила название «Беларусь».

Картина напоминает именно первый флаг страны, в котором красная полоса была сверху и снизу обрамлена белыми полосами. Сейчас это изображение стало символом белорусской оппозиции.

Холст, акрил, дубинопись, — подписал картину автор.

Начальная стоимость работы — 1 рубль. Торги продлятся до 22:30 14 августа. Половина вырученных средств Лоскутов передаст «белорусам», как он сам заявил.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.