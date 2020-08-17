Австрийский художник подарил Третьяковской галерее три картины

https://static.news.ru/photo/f17971e4-e0a3-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Третьяковская галерея получила в подарок три картины от австрийского художника Германа Нитча. Они будут выставляться в основной экспозиции Новой Третьяковки.

Работы были созданы в рамках разных художественных акций последних десяти лет, сообщает ТАСС. Одна из них была выполнена к сотой годовщине Первой мировой войны для города Чанаккале в Турции и стала частью Антивоенного мемориала.

Куратор и научный сотрудник отдела новейших течений Сергей Фофанов приехал к господину Нитчу, посмотрел работы, которые были у него в мастерской. С утра разговор шёл об одной работе, к концу дня Герман Нитч предложил в дар Третьяковской галерее три работы, — заявила генеральный директор учреждения Зельфира Трегулова.

Она напомнила, что впервые картины Нитча были представлены в Третьяковке на 8-й Московской международной биеннале современного искусства, проходившей с октября 2019 года по январь 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Третьяковская галерея проведёт масштабную выставку Михаила Врубеля осенью 2021 года. О точных датах пока что неизвестно.