Австрийский художник подарил Третьяковской галерее три картины

Государственная Третьяковская галерея получила в подарок три картины от австрийского художника Германа Нитча. Они будут выставляться в основной экспозиции Новой Третьяковки.
Работы были созданы в рамках разных художественных акций последних десяти лет,
Куратор и научный сотрудник отдела новейших течений Сергей Фофанов приехал к господину Нитчу, посмотрел работы, которые были у него в мастерской. С утра разговор шёл об одной работе, к концу дня Герман Нитч предложил в дар Третьяковской галерее три работы, — заявила генеральный директор учреждения Зельфира Трегулова.
Она напомнила, что впервые картины Нитча были представлены в Третьяковке на 8-й Московской международной биеннале современного искусства, проходившей с октября 2019 года по январь 2020 года.
Как писал NEWS.ru, Третьяковская галерея проведёт масштабную выставку Михаила Врубеля осенью 2021 года. О точных датах пока что неизвестно.
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