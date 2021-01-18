Архитектор Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни

https://static.news.ru/photo/5954255a-59a5-11eb-9096-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Даянов Фото: soyuz_restavratorov/vk.com

Архитектор-реставратор Рафаэль Даянов умер в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе реставраторов Северной столицы.

18 января 2021 года на 71 году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почётный реставратор Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении союза в соцсети «Вконтакте».

Причина смерти не уточняется. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на знакомых архитектора, в последнее время архитектор лечился от серьёзной болезни.

Рафаэль Даянов руководил проектами реставрации знаковых для Санкт-Петербурга и области зданий, таких как Дон Трезини, особняк Гаусвальд, дом Лобанова-Ростовского, дворец Бобринских, а также павильона «Холодная баня» («Агатовые комнаты») в ГМЗ «Царское село». В Союзе реставраторов также отметили, что он внёс неоценимый вклад в воссоздание утраченных во времена СССР памятников архитектуры, в том числе Храм Рождества Христова на Песках и Церковь Смоленской иконы Божией Матери.

Даянов организовал в 1991 году собственную мастерскую «Архитектурное бюро «Литейная часть-91». В настоящее время это одна из старейших проектных компаний в Северной столице.

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