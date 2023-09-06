В ЮАР опубликовали доклад по делу об оружии на российском судне Lady R

Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

Кейптаун, ЮАР

Российское судно Lady R, которое заходило в декабре 2022 года на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, выгружало там оборудование для Вооруженных сил Южно-Африканской Республики и после этого не брало на борт ни вооружений, ни боеприпасов, сообщается в докладе независимой комиссии, проводившей соответствующее расследование. Администрация президента ЮАР обнародовала краткую версию доклада, полный его текст будет засекречен, чтобы не ставить под угрозу ВС ЮАР.

После того как судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР, посол США Рубен Бригети заявил, что республика поставляет вооружение армии России. Для расследования ситуации президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек.

Комиссия установила, что доставленные Lady R в ЮАР грузы были заказаны компанией Armscor в 2018 году. Задержку в их доставке объяснили в том числе началом пандемии коронавируса.

Несмотря на некоторые слухи о том, что затем [на базе ВМФ] на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. Имеются лишь данные о том, что судно было разгружено и на него потом ничего не загружалось, — отмечается в докладе.

В документе также подчеркивается, что хотя Lady R находилось под санкциями США, но они не получили одобрения в ООН, поэтому не были обязательными для Южно-Африканской Республики.

Еще в мае 2023 года в администрации южноафриканского президента опровергли слова Рубена Бригети о поставках Преторией оружия России. В пресс-службе отметили, что данные обвинения не имели под собой никаких оснований. По словам представителей властей ЮАР, разочаровывающие и контрпродуктивные высказывания американского дипломата подрывали дух отношений и сотрудничества между двумя странами.