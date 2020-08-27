В Мали военные освободили бывшего премьер-министра страны

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В Мали захватившие власть военные освободили бывшего премьер-министра страны Бубу Сиссе.

Такую информацию представила газета Le Journal du Mali.

Как уточняется, на свободу также вышел и председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Мали Мусу Тимбин. Некоторое время назад военные освободили и смещённого президента Ибрагима Бубакара Кейта. В настоящее время он находится в своём доме в Бамако.

Мятеж в Мали вспыхнул 18 августа на армейской базе Кати, которая находится в предместье Бамако. Путчистов возглавили полковники Садио Камара и Мали Диау. Перевороту предшествовали долгие протестные акции против элиты страны.

Военные ворвались в резиденцию главы государства и увезли его и премьер-министра на базу Кати. Позже Кейта объявил о своей отставке и распустил кабмин.

Как ранее писал NEWS.ru, военный переворот в Мали осудили в Евросоюзе и ООН. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что подобным способом невозможно разрешить кризис, каким бы глубоким он ни был. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал немедленно освободить президента страны.