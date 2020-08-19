Террористы в Нигерии взяли в заложники сотни мирных жителей

На северо-востоке Нигерии вооруженная группировка ворвалась в город Кукава. В заложники оказались взяты сотни мирных жителей.
Как
Службы безопасности принимают меры для помощи захваченным. Известно, что террористы входят в группировку «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).
В 2015 году в радикальной нигерийской исламистской организация «Боко Харам» произошёл раскол. Ряд боевиков стали членами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Новая структура террористов в Африке получила название «Исламское государство в Западной Африке». Базы группировки расположены в южных и юго-западных районах озера Чад. В этом регионе сходятся границы Нигерии, Чад, Нигера и Камеруна.
NEWS.ru писал, что высокопоставленные военные устроили мятеж в Мали. Они захватили президента и премьера страны. Фактически в Мали произошёл госпереворот.
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