Террористы в Нигерии взяли в заложники сотни мирных жителей

https://static.news.ru/photo/8c93355c-e22a-11ea-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Godwin Isenyo/Xinhua/Global Look Press

На северо-востоке Нигерии вооруженная группировка ворвалась в город Кукава. В заложники оказались взяты сотни мирных жителей.

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на главу местного ополчения, люди около двух лет проживали в лагере для перемещённых лиц и только недавно вернулись в город. В регионе длительное время была зафиксирована неблагоприятная обстановка.

Службы безопасности принимают меры для помощи захваченным. Известно, что террористы входят в группировку «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).

В 2015 году в радикальной нигерийской исламистской организация «Боко Харам» произошёл раскол. Ряд боевиков стали членами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Новая структура террористов в Африке получила название «Исламское государство в Западной Африке». Базы группировки расположены в южных и юго-западных районах озера Чад. В этом регионе сходятся границы Нигерии, Чад, Нигера и Камеруна.

NEWS.ru писал, что высокопоставленные военные устроили мятеж в Мали. Они захватили президента и премьера страны. Фактически в Мали произошёл госпереворот.