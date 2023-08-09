Стало известно об условиях содержания смещенного президента Нигера Однопартийцы Базума: у президента Нигера и его семьи нет электричества и водопровода

Фото: Bernd Von Jutrczenka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум и члены его семьи содержатся в бесчеловечных условиях, заявили представители «Нигерской партии за демократию и социализм — Тарайа», сообщает Reuters. По словам однопартийцев главы государств, Базуму с семьей приходится питаться сухим рисом и макаронами, у них нет электричества и водопровода, они лишены доступа к свежим продуктам, не могут связаться при необходимости с врачами.

В свою очередь мятежники объявили, что Базум находится «в добром здравии», общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран. При этом ему запрещено покидать резиденцию.

В настоящее время в столице Нигера — Ниамее — наблюдаются продолжительные отключения электричества. Причиной стало прекращение подачи энергии из соседней Нигерии сразу же после введения санкций. Кроме того, частично в столице не функционирует водопровод.

Военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Базума в конце июля. Глава государства был заблокирован в своей резиденции. Вместе с этим в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.

Также мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны. По словам военных, французский самолет прервал контакт с авиадиспетчерской службой при пересечении границы. Мятежники утверждают, что борт находился на территории Нигера на протяжении четырех часов.