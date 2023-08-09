Мятежники в Нигере обвинили Францию в атаке на нацгвардию Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны

Фото: Chen Yichen/Xinhua/Global Look Press

Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии, передает Agence France-Press. Также они обвинили Париж в нарушении воздушного пространства страны.

«Национальный совет по защите отечества», сформированный после переворота, начал принимать меры. По данным агентства, в стране был повышен уровень угрозы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом. Американский чиновник призвал мятежников освободить главу государства и его семью. По словам Блинкена, Вашингтон продолжит искать мирные способы решения возникшего в Нигере конституционного кризиса.

Военнослужащие Нигера объявили о свержении президента в конце июля. Глава государства был заблокировал в своей резиденции. Вместе с этим они ввели в стране комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.

Телеканал CNN сообщал, что военные также начали переброску сил в столицу Ниамей. Решение было принято после невыполнения требований Экономического сообщества западно-африканских государств. Организация предупредила мятежников, что примет военные меры, если они откажутся освободить президента.