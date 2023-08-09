Блинкен призвал мятежников освободить президента Нигера и его семью

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом, задержанным армией страны во время мятежа, сообщается на странице американского политика в соцсети Twitter (X). Он призвал мятежников освободить главу государства и его семью. В ходе разговора Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон продолжает искать мирные способы решения возникшего в Нигере конституционного кризиса.

Соединенные Штаты повторяют наш призыв к немедленному освобождению его (Мохамеда Базума. — NEWS.ru) и его семьи, — говорится в сообщении.

Военнослужащие армии Нигера отстранили Мохамеда Базума от власти в конце июля, о чем объявил командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани в эфире национального телевидения. В стране был введен комендантский час, государственные учреждения приостановили свою работу.

По данным телеканала CNN, армия Нигера перебрасывает подкрепления в столицу страны Ниамей из-за угрозы иностранной интервенции. Такое решение было принято после отказа мятежников передавать власть Базуму по требованию Экономического сообщества западноафриканских государств. Элитные подразделения армии также выдвинулись к аэропорту столицы.