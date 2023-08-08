Al-Arabiya: элитные части армии Нигера выдвинулись к аэропорту Ниамея

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Элитные подразделения армии Нигера начали продвижение к аэропорту Ниамея, сообщил телеканал Al Arabiya. При этом конкретные намерения военных не уточняются.

По данным телеканала, воинские части «продвигаются в направлении президентского дворца и аэропорта». О численности отрядов также не сообщается.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.

Позднее правящий орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины (НССР) — объявил о закрытии воздушного пространства страны. В совете заявили, что данная мера связана с подготовкой иностранным государством агрессии против Нигера, но о какой именно стране идет речь, не уточнили.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон планирует добиваться возвращения власти правительству Нигера и мирного решения конфликта. По словам Блинкена, он будeт продолжать держать связь с президентом африканской страны Мохамедом Базумом.