Мятежники в Нигере заявили о подготовке за рубежом агрессии против страны

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Правящий орган мятежников Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны в связи с чем мятежники закрыли воздушное пространство, передает телеканал Al Arabiya. При этом не уточняется, о какой именно стране идет речь.

Иностранное государство готовится напасть на наши земли, — заявили мятежники.

Они подчеркнули, что в настоящее время готовятся к «возможной иностранной военной операции». При этом в НССР добавили, что не откажутся «от своих шагов, несмотря на истечение срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки [ECOWAS]».

Ранее стало известно, что свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров госпереворота Салифу Моди встретился в Мали с представителем «оркестра», который рассматривает запрос.

Позднее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут разместиться в Нигере на фоне государственного переворота в стране. Соответствующее решение приняло командование «оркестра». «Музыканты» прибудут в столицу африканского государства — Ниамей и его окрестности. Это необходимо из-за ситуации с безопасностью и внешних угроз, говорится в сообщении.