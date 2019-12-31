https://static.news.ru/photo/656509c0-2cc1-11ea-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Каис Саид Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель правительства Туниса Аль-Хабиб аль-Джамали представил главе государства Каису Саиду состав будущего кабмина.

Как передаёт РИА Новости, президент теперь должен обратиться в парламент для проведения заседания с целью выразить поддержку правительству аль-Джамали. Ожидается, что в самое ближайшее время премьер-министр публично огласит состав своего кабинета.

Независимый кандидат Каис Саид выиграл президентские выборы в Тунисе в октябре 2019 года, сообщал NEWS.ru. Предыдущий глава государства Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в июле на 93-м году жизни. В ноябре Саид поручил Аль-Хабибу аль-Джамали приступить к формированию кабинета министров. Новый глава правительства заявил, что его основными целями станут борьба с коррупцией и экономические реформы.