Председатель правительства Туниса Аль-Хабиб аль-Джамали представил главе государства Каису Саиду состав будущего кабмина.
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Независимый кандидат Каис Саид выиграл президентские выборы в Тунисе в октябре 2019 года, сообщал NEWS.ru. Предыдущий глава государства Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в июле на 93-м году жизни. В ноябре Саид поручил Аль-Хабибу аль-Джамали приступить к формированию кабинета министров. Новый глава правительства заявил, что его основными целями станут борьба с коррупцией и экономические реформы.
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