Посольство: россияне не пострадали при пожаре в отеле на Занзибаре

https://static.news.ru/photo/538ff7a0-57f9-11eb-a246-fa163e074e61_660.jpg Фото: booking.com

Граждане РФ не пострадали во время пожара в ночь на 16 января 2021 года в гостинице на острове Занзибар, заявили журналистам сотрудники посольства России в Танзании (Африка). По словам представителя дипмиссии, рано утром в ведомство начали звонить соотечественники, попавшие в трудную ситуацию. Однако сообщений о реальной угрозе жизни не поступало.

Сейчас завершается процесс переезда туристов из сгоревшей гостиницы в другие. Всё решается туристической компанией в рамках пакетного соглашения, — цитирует посольство ТАСС.

Данную информацию подтвердили и в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР). Инцидент, по информации АТОР, произошёл в пятизвёздочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar. В гостинице проживали около 200 путешественников в 157 номерах. Кроме россиян, в отеле могли находиться путешественники из Белоруссии и Украины.

Огонь быстро распространился по территории отеля. По словам очевидцев, к 8 утра 16 января стало ясно, что сгорела примерно половина гостиницы. Пожар перекинулся с соседнего отеля Ocean Paradise, в котором, по предварительным данным, могли отдыхать не более 40 граждан РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Москвы, решивший провести зиму в тёплых краях, поехал на Занзибар и разочаровался в своём выборе. Общее впечатление от проведённого там месяца он назвал ужасным. Путешественник пояснил, что отправился на Занзибар, потому что это был единственный доступный для россиян тёплый курорт. Однако впредь он зарёкся возвращаться туда. По его словам, «это реально Африка, которая почему-то напоминает Индию, показанную в фильме „Миллионер из трущоб“».