Посольство РФ подтвердило похищение россиян пиратами у берегов Нигерии

https://static.news.ru/photo/0935b5d8-f2a4-11ea-a507-fa163e074e61_660.jpg Остров в Гвинейском заливе Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Представители российской дипломатической миссии в Нигерии подтвердили, что двое российских моряков были похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix.

Со своей стороны, во взаимодействии с правоохранительными органами Нигерии предпринимаем усилия по выяснению местоположения и освобождению заложников, — гласит сообщение на сайте посольства.

Как передавал NEWS.ru, 8 сентября пираты напали на шедшее под флагом Либерии судно Water Phoenix, принадлежащее нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen. Инцидент произошёл в Гвинейском заливе в 34 морских милях к югу от нигерийской столицы Лагоса. На корабле было 18 человек, из которых 11 — филиппинцы, остальные — россияне. Большей части экипажа удалось спрятаться в специально оборудованном помещении, однако двоих граждан России нападавшим всё-таки удалось захватить.

Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там.