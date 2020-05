ООН обвинила войска Хафтара в обстреле гражданских в Триполи

По информации Организации Объединённых Наций, при обстреле 9 мая погибли мирные жители и пострадали объекты инфраструктуры аэропорта Митига: самолёты, топливные хранилища, пожарные машины.

В организации заявили, что с 1 мая при бомбардировках, направленных против правительства национального согласия (ПНС), погибли не менее 15 мирных жителей. Пострадали 50 человек.