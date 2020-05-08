ООН обвинила войска Хафтара в обстреле гражданских в Триполи

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Миссия ООН обвинила Ливийскую национальную армию (ЛНА) генерала Халифы Хафтара в обстреле аэропорта Триполи во время взлёта пассажирского лайнера, а также в неизбирательных бомбардировках других гражданских объектов.

По информации Организации Объединённых Наций, при обстреле 9 мая погибли мирные жители и пострадали объекты инфраструктуры аэропорта Митига: самолёты, топливные хранилища, пожарные машины.

Эти ужасающие нападения происходят регулярно в непосредственной близости от жилых кварталов. Сегодняшний тяжёлый обстрел является одним из серии неизбирательных нападений, — отмечено в заявлении ливийской миссии ООН.

В организации заявили, что с 1 мая при бомбардировках, направленных против правительства национального согласия (ПНС), погибли не менее 15 мирных жителей. Пострадали 50 человек.

4/4 UNSMIL renews its strong condemnation of attacks impacting civilians and civilian infrastructure, and reiterates its call for those responsible for crimes under international law to be brought to justice pic.twitter.com/oFR90MN2PN — UNSMIL (@UNSMILibya) May 9, 2020

Как писал NEWS.ru, в мае Хафтар вышел из политического соглашения с ПНС и активные бои за ливийскую столицу возобновились.