Африка

ООН обвинила войска Хафтара в обстреле гражданских в Триполи

23:04, 09 мая 2020

Миссия ООН обвинила Ливийскую национальную армию (ЛНА) генерала Халифы Хафтара в обстреле аэропорта Триполи во время взлёта пассажирского лайнера, а также в неизбирательных бомбардировках других гражданских объектов.

По информации Организации Объединённых Наций, при обстреле 9 мая погибли мирные жители и пострадали объекты инфраструктуры аэропорта Митига: самолёты, топливные хранилища, пожарные машины.

Эти ужасающие нападения происходят регулярно в непосредственной близости от жилых кварталов. Сегодняшний тяжёлый обстрел является одним из серии неизбирательных нападений, — отмечено в заявлении ливийской миссии ООН.

В организации заявили, что с 1 мая при бомбардировках, направленных против правительства национального согласия (ПНС), погибли не менее 15 мирных жителей. Пострадали 50 человек.

Как писал NEWS.ru, в мае Хафтар вышел из политического соглашения с ПНС и активные бои за ливийскую столицу возобновились.

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