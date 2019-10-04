Черепаха по кличке Алагба скончалась в Нигерии. По некоторым данным, Алагбе было 344 года на момент кончины, что делало её самой старой черепахой в мире.
Как сообщает
Ряд экспертов, однако, сомневаются в возрасте Алагбы. Тим Скелтон из зоопарка Бристоля отметил, что гигантские черепахи не живут дольше 200 лет. Официально самой старой черепахой в мире считается 187-летний Джонатан, который живёт на острове Святой Елены.
Как писал News.ru, в июле на побережье Испании нашли уникальную кладку яиц морской черепахи. Специалисты отмечают, что находка — уникальный случай, поскольку морские черепахи неохотно откладывают яйца на побережье Испании. Исследователи подсчитали, что за двухсотлетнюю историю наблюдений это пятый зарегистрированный случай.
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