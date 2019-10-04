https://static.news.ru/photo/de443da0-e781-11e9-a068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press

Черепаха по кличке Алагба скончалась в Нигерии. По некоторым данным, Алагбе было 344 года на момент кончины, что делало её самой старой черепахой в мире.

Как сообщает BBC , Алагба до своей смерти жила во дворце в городе Огбомошо. Местные жители почитали черепаху как реликвию — считалось, что она обладает целебными свойствами, а прикосновение к ней приносит удачу. За пресмыкающимся постоянно ухаживали два человека, исполняя все нужды Алагбы. Черепаха привлекала в Огбомошо множество туристов.

Ряд экспертов, однако, сомневаются в возрасте Алагбы. Тим Скелтон из зоопарка Бристоля отметил, что гигантские черепахи не живут дольше 200 лет. Официально самой старой черепахой в мире считается 187-летний Джонатан, который живёт на острове Святой Елены.

Как писал News.ru, в июле на побережье Испании нашли уникальную кладку яиц морской черепахи. Специалисты отмечают, что находка — уникальный случай, поскольку морские черепахи неохотно откладывают яйца на побережье Испании. Исследователи подсчитали, что за двухсотлетнюю историю наблюдений это пятый зарегистрированный случай.