Названы новые организаторы военного мятежа в Мали

https://static.news.ru/photo/6e41b718-e225-11ea-a55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Palitza/dpa/Global Look Press

Организаторами мятежа военных в Мали являются возглавляющие его два полковника Садио Камара и Мали Диау. Они оба имеют отношение к одной из крупнейших баз страны Кати, которая становилась эпицентром военных мятежей дважды в 21 веке.

Как сообщает газета P.M.News, полковник Садио Камара экс-главой военной академии Кати (возглавлял её до января 2020 года).

По сообщению малийской газеты Mali Tribune, Камара «олицетворяет справедливость, серьёзность и решимость» для подчинённых.

Малик Диау является начальником штаба 3 округа Кати и замглавы базы Кати. Это он вывел войска из казарм на базе.

Военный мятеж в Мали произошёл 18 августа. Президент страны Ибрагим Бубакар Кейт и премьер-министр Бубу Сиссе были захвачены военными. Их увезли на военную базу Кати. Через несколько часов президент страны заявил о своей отставке. Также он распустил правительство.

Евросоюз и ООН осудили действия мятежников. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что лидер Мали должен быть немедленно освобождён.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия следит за происходящим в Мали и будет давать свои оценки после анализа ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.