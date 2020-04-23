Наёмников ЧВК Вагнера обвинили в применении химического оружия в Ливии

Наёмники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера применили нервно-паралитический газ против сил признанного Организацией Объединённых Наций правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел правительства в Триполи Фатхи Башага.
Глава МВД уточнил, что химическое оружие использовалось во время боёв в Салах-эд-Дине,
Башага добавил, что для обеспечения безопасности в африканской стране правительство тесно сотрудничает с Анкарой, Вашингтоном и Лондоном, а также с Алжиром и Тунисом.
Ранее пресс-секретарь командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара обвинил силы ПНС в обстреле города Тархуна.
Турецкие беспилотники и авиация правительства национального согласия Ливии сбросили листовки с угрозами на русском языке на территорию Тархуны. Операция по освобождению населённого пункта от наёмников началась утром 18 апреля. Предполагается, что это подорвёт позиции Халифы Хафтара на западе Ливии, писал NEWS.ru.
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