Наёмников ЧВК Вагнера обвинили в применении химического оружия в Ливии

https://static.news.ru/photo/a66be012-8561-11ea-93b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/XinHua/Global Look Press

Наёмники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера применили нервно-паралитический газ против сил признанного Организацией Объединённых Наций правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел правительства в Триполи Фатхи Башага.

Глава МВД уточнил, что химическое оружие использовалось во время боёв в Салах-эд-Дине, сообщило поддерживающее официальный Триполи турецкое государственное агентство Anadolu.

Башага добавил, что для обеспечения безопасности в африканской стране правительство тесно сотрудничает с Анкарой, Вашингтоном и Лондоном, а также с Алжиром и Тунисом.

Ранее пресс-секретарь командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара обвинил силы ПНС в обстреле города Тархуна.

Турецкие беспилотники и авиация правительства национального согласия Ливии сбросили листовки с угрозами на русском языке на территорию Тархуны. Операция по освобождению населённого пункта от наёмников началась утром 18 апреля. Предполагается, что это подорвёт позиции Халифы Хафтара на западе Ливии, писал NEWS.ru.