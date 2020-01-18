https://static.news.ru/photo/78b6ac3e-3a0b-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpg Фото: noclibya/facebook.com

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила 18 января текущего года о форс-мажоре после остановки отгрузки нефти с терминалов, сообщили представители предприятия.

Все главные экспортные порты «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт) — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина — закрылись в знак протеста, говорится на официальном сайте NOC.

По предварительной информации, объединение племён Ливии и городов востока республики заявило о планах экспортёров остановить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не откроют специальный счёт перечисления денег от продажи восточными регионами энергоресурса.

В 2019 году общий доход NOC от углеводородов и нефтепродуктов составил $22,5 млрд, что на 8,5% ниже по сравнению с 2018-м.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция выступает на стороне ПНС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба.