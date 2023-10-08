Daily Trust: в Нигерии у женщины куда-то пропала грудь Daily Trust: в Нигерии арестовали мужчину из-за исчезновения груди у женщины

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В Нигерии в районе Гвагвалада арестовали мужчину в связи с таинственным исчезновении груди у местной жительницы, сообщает нигерийское издание Daily Trust. По данным портала, пострадавшая лишилась бюста, когда к ней прикоснулся подозреваемый. Случившееся подтвердили очевидцы и анонимный источник издания в полиции, пишет издание.

Инцидент произошел днем 3 октября. Пострадавшая пришла в отделение местного банка, чтобы открыть счет. Когда она встала в очередь, к ней подошел неизвестный мужчина и погладил ее по плечу. После этого женщина упала в обморок, а очнувшись, обнаружила, что у нее исчезла грудь.

Пострадавшая позвала на помощь охрану. Очевидица происшествия рассказала Daily Trust, что сотрудники банка сопроводили женщину в туалетную комнату, чтобы удостовериться в ее словах. Убедившись, что посетительница не врет, они вызвали полицию, утверждает собеседница издания.

Полиция оперативно задержала подозреваемого в «краже груди». Им оказался некий Соломон. Источник Daily Trust подтвердил факт инцидента, добавив, что задержанный дает показания. При этом отмечается, что пострадавшей «вернули грудь» спустя 20 минут после случившегося. Как такое возможно, в издании не уточнили.

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