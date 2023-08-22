В ИСАА предрекли распад ЭКОВАС после вторжения в Нигер Африканист Маслов: ЭКОВАС самоаннулируется в случае интервенции в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не сможет организовать серьезное вооруженное нападение на Нигер, потому что это не военная организация, объяснил NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Эксперт отметил, что если ситуация вокруг Нигера перерастет в полномасштабную войну, то ЭКОВАС просто перестанет существовать.

ЭКОВАС — это прежде всего про экономику. Никакой военной и даже политической составляющей у этой организации не было. У коалиции Западной Африки нет и серьезных вооруженных сил, поэтому они не смогут организовать боевые действия. Если же нападение на Нигер произойдет, то ЭКОВАС просто самоаннулируется, — сказал Маслов.

По мнению африканиста, ситуация вокруг Нигера может привести к расколу в Западной Африке, что чревато большой гражданской войной в этом регионе.

Это значит, что близкие этнические группы будут воевать друг с другом, а Франция и США активно их к этому подталкивают, — подчеркнул Маслов.

В минувшие выходные представители ЭКОВАС провели безуспешные переговоры с лидером мятежников в Нигере. Это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка ЭКОВАС разрешить ситуацию мирным путем. На прошлой неделе 11 из 15 государств сообщества проголосовали за военное вторжение в Нигер, если мятежники откажутся освободить Базума и восстановить его в должности президента, говорится в публикации.