Малышева рассказала о правилах дачной жизни, которые сохранят здоровье Малышева: захламление дачного участка и некоторые растения вредят здоровью

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Запрет на захламление дачной территории и обновление списка запрещенных к выращиванию растений, которые предусмотрены новыми правилами по содержанию участков, правильные и имеют медицинское обоснование, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. В частности, ипомея трехцветная, турбина щитковидная и гармала могут быть опасны и навредить психике человека, объяснили ведущие передачи.

Стали запрещать выращивать определенные растения — ипомея трехцветная, турбина щитковидная и гармала. Эти растения содержат так называемые психотропные алкалоиды. Они воздействуют на нервную систему и могут привести к галлюцинациям. Соответственно, употребление их, особенно детьми, может привести к тяжелым последствиям, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Малышева отметила, что речь идет о контактах с растениями. Ребенок может потрогать цветы, потереть, взять в рот, пояснила она. Врач подчеркнула, что приветствует это ограничение.

Запрещение захламления территорий иммунолог Андрей Продеус назвал своевременным и правильным. Старые листья, компостные кучи, свалки из старых вещей — все это ведет к чрезвычайным последствиям, в том числе пожарам, объяснил врач. Однако есть и медицинские последствия — в компосте образовывается плесень, один из основных аллергенов бытового и респираторного характера. Все это может привести к слезотечению, насморку, контактному дерматиту или более серьезным проблемам, подчеркнул врач.

Еще одно правило касается расположения объектов на участке. Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что туалет должен быть не ближе восьми метров от основного дома, такое же удаление предусматривается от колодца.

Сероводород выделяется при разложении фекалий, может быть заражение сточных вод колодца. Если мы говорим о мангале, то вещества, которые выделяются при приготовлении, являются канцерогенами, поэтому, естественно, эти правила существуют. Опять же, пожарная безопасность, если мы говорим о расстоянии между домом и мангалом, — объяснил специалист.

Ранее юрист Людмила Матвиенко рассказала, что дачников могут оштрафовать за неухоженный садовый участок. Она призвала не разводить костры на близких расстояниях от домов и быть внимательными при посадке растений.