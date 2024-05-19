Москвичей предупредили о штрафах за неухоженный участок Юрист Матвиенко: дачников могут оштрафовать за неухоженный участок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачников могут оштрафовать за неухоженный садовый участок, сообщила радиостанции «Говорит Москва» юрист Людмила Матвиенко. Она призвала не разводить костры на близких расстояниях от домов и быть внимательными при посадке растений, потому что некоторые из них запрещены для разведения.

Есть много прямых запретов на отсутствие ухода за участком, когда участок не косится, то теперь это штрафом облагается. На выращивание растений, недавно внесли ипомею садовую в список запрещенных. Есть много запрещенных растений, надо смотреть, что запрещено, — пояснила Матвиенко.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев сообщил, что регулярное выпалывание и жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика. Он объяснил, что растение нужно срезать косой, а затем смазать свежий срез химическим веществом.

Агроном напомнил, что борщевик распространяется в местах, где не следят за экологией. По его словам, ядовитое растение никогда не прорастет на газоне или на картофельном поле, а будет расползаться лишь на заброшенных участках.

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что сорняки представляют угрозу для здоровья, а также для развития полезных культур. Он подчеркнул, что они особенно вредят зерновым растениям, в том числе пшенице, картофелю, кукурузе.