Названы упражнения, помогающие быстро просыпаться по утрам Терапевт Малиновская: ленивым людям быстро проснуться поможет только зарядка

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Ленивым людям лучше делать по утрам зарядку, чтобы быстрее просыпаться по утрам, заявила NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, некоторые упражнения можно выполнить лежа, например нарисовать букву «О» ногами.

Лежа на спине, поднимаем ногу и вращаем ступней, вырисовывая букву «О». Крутим в одну сторону 20 секунд, потом в другую. То же самое повторяем другой ногой. Отодвиньте подушку. Теперь выполняем круговое движение плечами. «Крутим» в одну и в другую сторону по пять-шесть раз. Затем подтягиваем колени к груди, чтобы ягодицы оторвались от постели. Возвращаемся в исходное положение. 10–15 повторов, — добавила Малиновская.

Медик отметила, что далее следует перевернуться на бок: руки под голову, прямые ноги одна на другой. Медленно поднять верхнюю ногу, затем вернуть ее в исходное положение, объяснила эксперт.

15 повторов, следом то же на другом боку. Садимся на постель, свесив ноги. Отводим руки назад — максимально потягиваем их, расслабляя мышцы. Затем обхватываем одну руку другой над локтем и прижимаем к груди. То же самое — с другой рукой. Зарядка окончена, — подытожила Малиновская.

Ранее Малиновская предположила, что излишняя худоба экс-звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы может быть связана с сильным стрессом или же ее образом жизни. По ее словам, на состояние актрисы могли повлиять кризис в профессии, гормональные сбои или диеты. Врач отметила, что недостаток веса может привести к остеопорозу, раннему старению, нарушению сна, выпадению волос и ломкости ногтей.