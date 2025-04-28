Врач назвала симптомы любой инфекции, привезенной из отпуска Иммунолог Попова: озноб и рвота говорят о привезенной из заграницы инфекции

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После возвращения из отпуска за рубежом важно следить за здоровьем, так как некоторые симптомы, такие как озноб и рвота, могут свидетельствовать о заражении опасными инфекциями, заявила NEWS.ru иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, эти признаки могут проявиться как сразу после поездки, так и спустя несколько недель. Особенно внимательным к своему состоянию врач рекомендовала быть в течение двух месяцев после посещения регионов с повышенным риском заражения.

Симптомы, на которые следует обратить особое внимание после возвращения из-за границы: высокая температура, озноб, слабость, диарея, рвота, боли в животе, кожная сыпь, крапивница, зуд, кашель, одышка, изменения голоса, головокружение, снижение зрения, неврологические нарушения. Эти признаки могут появиться как вскоре после возвращения, так и через пару недель. Рекомендуется внимательно наблюдать за своим здоровьем около двух месяцев после возвращения из региона повышенного риска. Соблюдение простых рекомендаций и своевременная медицинская помощь позволят минимизировать риски заболеть серьезными инфекционными заболеваниями за пределами родины, — пояснила Попова.

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