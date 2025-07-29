В Роспотребнадзоре рассказали о скрытой опасности синтетики в жару В Роспотребнадзоре заявили, что одежда из синтетики может вызвать перегрев

Одежда из синтетики в жаркие дни может вызвать проблемы с кожей и даже тепловой удар, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Этот материал, по мнению специалистов, препятствует воздухообмену и задерживают влагу, что, в частности, чревато инфекциями.

Кроме того, синтетические ткани могут содержать химические добавки, в том числе красители и формальдегиды. Эти компоненты зачастую приводят к аллергическим реакциям, зуду и покраснению на коже.

Чаще всего такая одежда вызывает раздражение в зонах подмышек, паха, живота и на сгибах тела. Специалисты призвали летом выбирать изделия из хлопка, льна, бамбука, шелка или вискозы.

Педиатр Светлана Архипова ранее посоветовала родителям одевать детей в жару в свободные и светлые вещи из натуральных тканей. Она также призвала взрослых тщательно отслеживать, чтобы ребенок пил достаточно много минеральной воды без газа.