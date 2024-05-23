Ученые назвали признаки того, что человек умрет через несколько дней The Daily Express: одышка и невнимательность говорят о приближающейся смерти

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Одышка и ухудшение внимательности могут говорить о приближающейся смерти человека, считают специалисты Национального института старения, входящего в структуру Национального института здоровья США. Отмечается, что ученые провели комплексное исследование, согласно которому одышка, или «воздушный голод», является одним из наиболее явных признаков приближения смерти, результаты публикует издание The Daily Express.

Кроме того, как считают исследователи, среди наиболее распространенных психических симптомов, сигнализирующих о скором уходе из жизни, выделяются депрессия и повышенная тревожность. Также признаками скорой кончины могут быть повышенная усталость и сонливость. Как правило, в этом случае люди становятся менее активными, проводят больше времени в состоянии покоя и спят значительно больше обычного.

Значительное ухудшение внимания и концентрации также отнесли к тревожным симптомам. Как пишет издание, результаты исследования позволят своевременно оказывать помощь и поддержку людям на завершающем этапе их жизненного пути.

Ранее ученые из Базельского университета Швейцарии обнаружили ген, который отвечает за любопытство. В ходе исследований выяснилось, что исследовательское поведение играет важную роль в адаптации животных к разным экологическим нишам и может быть ключом к их выживанию.