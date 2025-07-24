Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 14:16

Названа опасность многозадачности для человеческого мозга

Доктор наук Боголепова заявила, что многозадачность крадет память человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Человеческий мозг не готов к многозадачности, заявила руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова. По ее словам, переданным KP.RU, центральная нервная система не успела приспособиться к современному темпу жизни.

Слишком быстрый темп жизни порождает боязнь что-то не успеть, упустить. Это приводит к развитию тревожных и депрессивных расстройств. А они, в свою очередь, ведут к нарушению когнитивных функций. В том числе – к ухудшению памяти, — сообщила она.

Исследования выявили, что у новых поколений происходит изменение в процессе формирования памяти. Профессор Боголепова отметила, что ранее люди запоминали саму информацию, а сейчас в первую очередь стараются запомнить, как найти нужную информацию. Этот нюанс важно учитывать, особенно при обучении детей и взрослых, стремящихся повысить уровень образования.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для продления жизни необходимо заботиться о здоровье сердца. По словам врача, для этого важно следить за режимом и правильно питаться, включая в рацион полезные продукты, например жирную рыбу.

врачи
мозги
память
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обстановка недалеко от места крушения Ан-24 попала на видео
Россиянам перечислили породы собак, которые отлично уживаются с кошками
В Амурской области почтут память погибших в авиакатастрофе с Ан-24
В СКР раскрыли, есть ли выжившие в результате крушения Ан-24 в Приамурье
«Мы не хотим»: в Венгрии пошли против Евросоюза в вопросе Украины
«Усвоили урок Трампа»: греки «захлебнулись» в собственном оливковом масле
«Краснохряк, шламоброд»: радио «Судного дня» выдало пять загадочных шифров
«Торговые войны»: стало известно, как политика Трампа сыграет против него
В МИД раскрыли рецепт сохранения государственности Украины
Пассажиры разбившегося Ан-24: кто был на борту, кому удалось спастись
Десятки амурчан помогают искать погибших на месте крушения Ан-24
Клоунада, а не перемирие: Зеленский провалил переговоры в Стамбуле
Задержана замглавы Химок Жданкина
Как строить экологично и не переплачивать: зеленые технологии без мифов
Суд избрал меру пресечения первому заму Домодедовского городского прокурора
Очевидица крушения Ан-24 описала последние минуты перед трагедией
Обещали втолкать ветку: военные взяли избитого в Балашихе парня под опеку
Пятеро сотрудников РЖД погибли при крушении Ан-24
Как кровь для вампиров: варенье из красной смородины на зиму
Погода в Москве в пятницу, 25 июля: ждать ли сильные ливни и похолодание
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.