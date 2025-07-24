Названа опасность многозадачности для человеческого мозга

Человеческий мозг не готов к многозадачности, заявила руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова. По ее словам, переданным KP.RU, центральная нервная система не успела приспособиться к современному темпу жизни.

Слишком быстрый темп жизни порождает боязнь что-то не успеть, упустить. Это приводит к развитию тревожных и депрессивных расстройств. А они, в свою очередь, ведут к нарушению когнитивных функций. В том числе – к ухудшению памяти, — сообщила она.

Исследования выявили, что у новых поколений происходит изменение в процессе формирования памяти. Профессор Боголепова отметила, что ранее люди запоминали саму информацию, а сейчас в первую очередь стараются запомнить, как найти нужную информацию. Этот нюанс важно учитывать, особенно при обучении детей и взрослых, стремящихся повысить уровень образования.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для продления жизни необходимо заботиться о здоровье сердца. По словам врача, для этого важно следить за режимом и правильно питаться, включая в рацион полезные продукты, например жирную рыбу.