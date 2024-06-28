Стало известно, можно ли восстановить грудь после мастэктомии Врач Балкизов: после мастэктомии можно вернуть привлекательность груди

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После мастэктомии можно вернуть эстетическую привлекательность груди, рассказал NEWS.ru пластический хирург Вячеслав Балкизов. Специалист отметил, что есть два подхода к восстановлению груди. В первом случае, по его словам, кожа на месте удаления растягивается, а под нее устанавливается имплант. Однако врач предупредил, что в такой ситуации могут быть проблемы с формой.

Многие женщины, победившие рак груди, возвращают себе эстетическую привлекательность. Есть два подхода к восстановлению груди после мастэктомии. Первый — при помощи импланта. Сначала кожа на месте удаленной груди растягивается при помощи экспандера, а уже потом устанавливается имплант, — пояснил хирург.

Балкизов уточнил, что во втором случае проводится реконструктивное пластическое вмешательство. Он подчеркнул, что пересаживаются ткани из донорской зоны, чаще всего из нижнего отдела живота. Специалист добавил, что такой способ помогает вернуть груди естественность и эстетичность.

Ранее Балкизов рассказал, что женщинам придется пойти на операцию по уменьшению груди, если она создает чрезмерную нагрузку на плечевой пояс и позвоночник. Врач подчеркнул, что очень большие молочные железы провоцируют воспаление кожи, проблемы со сном и передвижением.