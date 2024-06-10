Россиянам рассказали, как защититься от заполонивших Европу клещей-мутантов Вирусолог Вострухов посоветовал носить многослойную одежду для защиты от клещей

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Заполонившие Европу клещи-гиганты Hyalomma lusitanicum относятся к наиболее опасным, по этой причине необходимо строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке, заявил NEWS.ru вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов. Он посоветовал воздерживаться от посещения мест, в которых отмечается активность клещей, носить многослойную одежду и применять средства, отпугивающие членистоногих. По его словам, после прогулок стоит внимательно осматривать себя и животных на предмет наличия присосавшихся клещей.

Необходимо строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке. Воздерживаться от посещения мест, в которых отмечается активность клещей. Носить защитную многослойную одежду. Клещ может представлять угрозу вашему здоровью, поэтому худшая тактика — ждать, пока он отпадет сам собой: все это время в кровь могут поступать возбудители опасных инфекций, носителем которых может являться клещ, — объяснил Вострухов.

Вирусолог отметил, что если нет возможности немедленно прибыть в медицинское учреждение и удалить клеща в амбулатории, следует, принимая все меры предосторожности, постараться убрать его самостоятельно. Вострухов подчеркнул, что снимать присосавшихся клещей лучше с помощью специальных приспособлений, которые продаются в аптеках, либо при помощи нитки.

Удаленного клеща необходимо поместить в емкость и отвезти в специальную лабораторию для диагностики заболеваний, которые он, вероятно, переносил, с целью подбора эффективной профилактики и терапии. При любых изменениях кожных покровов в месте укуса клеща в течение 30 дней после его удаления, а также при ухудшении состояния здоровья следует немедленно обратиться к специалистам для проведения диагностики и лечения, — подытожил специалист.

Ранее Вострухов заявил, что заполнившие Европу клещи-мутанты могут появиться в России. Специалист подчеркнул, что эти членистоногие могут встретиться во многих регионах, в том числе в Ивановской, Тверской и Костромской областях.