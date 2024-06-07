Названы регионы, где могут оказаться заполонившие Европу клещи-мутанты Вирусолог Вострухов: заполонившие Европу клещи могут появиться в Иваново и Твери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заполнившие Европу клещи-мутанты могут появиться в России, предупредил вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что эти членистоногие могут встретиться во многих регионах, в том числе в Ивановской, Тверской и Костромской областях.

Регионами, где наиболее вероятно появление нового вида клещей, являются: Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская области, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Вологодская области, Кировская область и Удмуртская Республика, Алтай, Бурятия, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская области, — пояснил вирусолог.

Кроме того, по его словам, клещи могут появиться в Алтайском, Красноярском краях, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Он также не исключил, что членистоногие окажутся в Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Заполонившие в недавнее время европейские страны клещи-гиганты относятся как раз к наиболее опасным — иксодовым. Также учеными-эпидемиологами отмечается повышенная агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает опасность заражения переносимой ими Конго-крымской геморрагической лихорадкой, — отметил специалист.

Вострухов уточнил, что сами по себе эти насекомые не могут перемещаться на большие расстояния. Он связал распространение клещей-мутантов с миграцией птиц и животных. При этом он добавил, что в России взрослые особи навряд ли появятся.

На территорию России взрослые клещи-кровососы вряд ли попадут, но с учетом перемещения молодых особей вместе с птицами и животными обнаружение их в регионах России, в которых традиционно распространены клещи, — это вопрос времени, — заключил Вострухов.

Врач Ольга Шипулина ранее сообщила, что в Великобритании, Мальте, Германии, Швеции, Испании и Южной Италии распространились огромные клещи Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. По ее словам, этот вид отличается особой агрессивностью.