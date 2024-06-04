Россию могут захватить клещи-монстры из Европы Врач Шипулина: в России могут распространиться клещи Hyalomma lusitanicum

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании, Мальте, Германии, Швеции, Испании и Южной Италии распространились огромные клещи Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии, рассказала Lenta.ru кандидат медицинских наук, директор Департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина. По ее словам, этот вид, который отличается агрессивностью, может заполонить и Россию.

Особенно это касается южных и центральных регионов, хотя не исключено проникновение клещей-мутантов и на Дальний Восток. Тогда может повыситься риск заражения смертельно опасными вирусными заболеваниями, которые они переносят, уточнила медик.

Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий, — пояснила она.

Ранее заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной заявил, что в Калининградской и Ленинградской областях можно встретить самых опасных клещей. Они могут быть переносчиками вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), клещевых риккетсиозов и других инфекций. Кроме того, риск заразиться присутствует в Карелии и регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также в Забайкалье.

До этого иммунолог Андрей Продеус сообщил, что клещи не видят разницы в группе крови перед тем, как укусить человека. Он отметил, что они видят лишь живое существо, которое можно атаковать.